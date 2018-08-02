Москва «формальдегидная»: Росгидромет зафиксировал загрязнение воздуха

Жители Москвы второй день подряд дышат формальдегидом. Превышенные концентрации вредного вещества зафиксировали специалисты Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За прошедшие сутки в городе Москве степень загрязнения атмосферного воздуха была повышенная. В районе Нагорный (ЮАО) максимальная разовая концентрация формальдегида достигала значений 1,1-1,5 ПДК (ПДК для формальдегида – 0,5 мг на 1 кв. м)», – говорится в сообщении.

При этом «зашкаливаний» по другим загрязняющим веществам не зафиксировано.

Между тем, накануне также сообщалось о концентрации формальдегида, превышающей нормы, в некоторых районах столицы.

Согласно прогнозу, 2-3 августа в Москве и области метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей. Но в Росгидромете считают, что «из-за яркого солнца возможен рост концентраций формальдегида и повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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