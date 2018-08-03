Сероводород – на смену формальдегиду: Москва задышала отравой

В Москве зафиксировано очередное превышение порога концентрации сероводорода в воздухе. Отклонение от нормы произошло в ночь на пятницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Мосэкомониторинг».

«Сероводород: в ночные часы были зафиксированы кратковременные превышения порога запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен», – отметили ведомстве.

Там уточнили, что к утру содержание загрязняющих веществ уже было в пределах нормы.

Как сообщал «Новый День», ранее два дня москвичи дышали формальдегидом. Превышенные концентрации вредного вещества фиксировали специалисты Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Так, накануне ведомство сообщало о том, что в районе Нагорный максимальная разовая концентрация формальдегида достигала значений 1,1-1,5 ПДК (ПДК для формальдегида – 0,5 мг на 1 кв. м).

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.08.18

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