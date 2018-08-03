СМИ: В Волоколамске лопнул купол полигона «Ядрово»

В подмосковном Волоколамске не утихают «свалочные» страсти. Люди жалуются на неприятный запах из-за лопнувшего купола полигона «Ядрово». Информацию о разрыве на изолирующем полиэтиленовом покрытии на закрытой части свалки подтвердили местные жители и мэр города, передает РБК.

Как сообщил активист Андрей Жданов, вчера и сегодня «весь город опять задыхался», и «запах был, как зимой, начиная с 12 ночи и до полседьмого утра».

«Да, действительно, покрытие лопнуло, и сегодня ночью вновь был сильный запах, – заявил мэр города Петр Лазарев. – Такое ощущение, что на полигоне не знают, что сделать, как избавиться от запаха. По-прежнему люди взбудоражены, но никто толком объяснить не может, что дальше».

В пресс-службе правительства Московской области пояснили, что из-за разницы температур внутри и снаружи под куполом свалки образовались пузыри свалочного газа. Ситуацию усугубила жаркая погода.

«Из-за того, что тело полигона полностью герметично и не пропускает газ, в некоторых местах появилось вздутие геомембраны, вызванное разницей температур тела полигона и атмосферного воздуха», – отметили в пресс-службе министерства, заверив, что система утилизации свалочного газа работает в обычном режиме.

Кроме того, вздутие мембраны назвали «обычным явлением» для процесса дегазации.

В Минэкологии пообещали завезти на свалку дополнительный чистый грунт, чтобы перекрыть геомембрану и зафиксировать пленку.

Между тем, заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов опроверг сведения о разрывах пленки. «Сегодня специально в 6 утра приехали и все обошли, осмотрели. Пленка вся целая, герметичность проверили, – заявил он. – В рамках волонтерского экопоста с газоанализатором находимся на воротах, совместно с местными активистами замеряем данные по основным газам. Превышения ПДК не обнаружено».

Как сообщал «Новый День», ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились десятки детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. 14 апреля «виновный» в выбросах свалочного газа старый участок полигона («первая карта») перестал принимать мусор. Однако завоз мусора продолжился на «вторую карту» (новый участок) полигона.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.08.18

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