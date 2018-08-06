Газовая атака в Москве: в воздухе снова сероводород

На юго-востоке Москвы в очередной раз зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Об этом сообщило ГПБУ «Мосэкомониторинг».

К 5:00 ПДК превысила допустимую норму в 2,2 раза: при норме в 0,008 мг/м3, в Печатниках ночью было отмечено 0,0176 мг/м3, передает «Интерфакс».

Как сообщал РИА «Новый День», последний раз превышение по сероводороду было зафиксировано 3 и 4 августа. Ранее два дня москвичи дышали формальдегидом. Превышенные концентрации вредного вещества фиксировали специалисты Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Ведомство сообщало о том, что в районе Нагорный максимальная разовая концентрация формальдегида достигала значений 1,1-1,5 ПДК (ПДК для формальдегида – 0,5 мг на 1 кв. м).

Напомним, обращения граждан о наличии в воздухе неприятного запаха поступают от жителей московского региона с декабря прошлого года. В результате проведенных исследований было установлено, что источником зловоний является балашихинский полигон «Кучино», на котором ведутся работы по дегазации. В течение этого лета еще несколько свалок оборудовали соответствующими установками.

Превышение серы в крови ведет к тому, что образуется сульфгемоглобин. Молекулы гемоглобина присоединяют серу, она прилипает к стенкам сосуда. Это практически необратимая реакция, которая может привести к летальному исходу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.08.18

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