российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 августа 2018, 15:18 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Мусорное Подмосковье: обнаружена очередная нелегальная ядовитая свалка

В подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело об организации незаконной свалки. Речь идет о земельном участке вблизи деревни Толбино, часть которого арендует ООО «СВМ-1». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

При осмотре территории выяснилось, что свалка уже фактически превращена в сильно задымленный полигон отходов. При этом в воздух выбрасывается «огромное количество вредных ядовитых примесей, что ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей ближайших населённых пунктов».

По данным следствия, ООО «СВМ-1» осуществляет «производственную деятельность по сбросу, утилизации, складированию твёрдых коммунальных бытовых отходов для дальнейшей перезагрузки на полигон».

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение продуктов, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.08.18

Россияне стремительно теряют интерес к отдыху в Тунисе. / «Русская весна» завершается второй волной «гайдаровских» реформ. / Российские ученые создали «вечный» двигатель для подлодок. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Экология

Газовая атака в Москве: в воздухе снова сероводород

«Мусорное» Подмосковье: готовится новый митинг против самоуправства властей

СМИ: В Волоколамске лопнул купол полигона «Ядрово»

Сероводород – на смену формальдегиду: Москва задышала отравой

Ученые бьют тревогу – лемуры оказались на грани исчезновения

Москва «формальдегидная»: Росгидромет зафиксировал загрязнение воздуха

Люди исчерпали ресурсы Земли и теперь живут в долг

Самая большая колония пингвинов оказалась на грани вымирания

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Подмосковье, Экология,

Новости партнеров