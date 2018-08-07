Мусорное Подмосковье: обнаружена очередная нелегальная ядовитая свалка

В подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело об организации незаконной свалки. Речь идет о земельном участке вблизи деревни Толбино, часть которого арендует ООО «СВМ-1». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

При осмотре территории выяснилось, что свалка уже фактически превращена в сильно задымленный полигон отходов. При этом в воздух выбрасывается «огромное количество вредных ядовитых примесей, что ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей ближайших населённых пунктов».

По данным следствия, ООО «СВМ-1» осуществляет «производственную деятельность по сбросу, утилизации, складированию твёрдых коммунальных бытовых отходов для дальнейшей перезагрузки на полигон».

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение продуктов, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.08.18

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