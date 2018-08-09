ЧП в московском метро: сломавшийся поезд парализовал движение

Сегодня днем на Калужско-Рижской линии московского метро произошло ЧП, которое привело к остановке поездов на южном участке и увеличению интервалов движения на остальной ветке. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, инцидент случился по техническим причинам.

По данным источников, которые цитирует «Интерфакс», остановка движения произошла из-за поломки состава. «Из-за поломки состава с 11:35 в течение почти получаса прерывалось движение поездов на участке от станции «Теплый стан» до станции «Беляево» в сторону центра», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время, как заверили в администрации метрополитена, движение поездов восстановлено и вошло в график.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.18

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