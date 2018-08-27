Сирийский блицкриг: США наращивают боевую группировку

США наращивают на Ближнем Востоке группировку носителей крылатых ракет и могут готовить новую провокацию с «применением» химоружия для нового удара по Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы «применения химоружия», – цитирует Конашенкова «Интерфакс».

По словам представителя минобороны РФ, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США «Росс» с 28-ю крылатыми ракетами «Томагавк», радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

По данным российских военных, которые были озвучены накануне, в Сирию на юг зоны деэскалаиции Идлиб прибыли англоязычные специалисты для инсценировки химической атаки против гражданского населения. «Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее Хабита», – сказал Конашенков.

Как считает бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко, США создали на Ближнем Востоке группировку, достаточную для нанесения удара по сирийским государственным объектам. «У них сейчас в том районе более 100 крылатых ракет. Это достаточно серьезные силы», – сказал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.18

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