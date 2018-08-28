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Вторник, 28 августа 2018, 11:16 мск

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Москва пережила новую сероводородную атаку

В московском районе Новокосино утром зафиксировано двукратное превышение норм запаха сероводорода, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Мосэкомониторинг».

Сообщается, что по состоянию на 6:18 мск порог, при котором начинает ощущаться запах сероводорода, превышен и составляет 0,10 миллиграмма на кубический метр.

По данным измерительной станции, отклонения от нормы начали фиксироваться с 3:18.

Стоит отметить, что на прошлой неделе превышение порога запаха сероводорода в пять раз было зафиксировано в московских районах Печатники и Вешняки.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.08.18

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