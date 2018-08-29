Москвичи продолжают задыхаться: в столице новая «сероводородная атака»

В Москве минувшей ночью снова было зафиксировано превышение предельно допустимой нормы сероводорода. На востоке столицы, районе Жулебино, концентрация вещества в воздухе составляла 0,0398 мг/м3, что в 4,9 раза выше норматива– 0,008 мг/м3, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Мосэкомониторинг»

Кроме этого, нарушения были Печатниках и Рязанском районе.

Напомним, превышение ПДК по сероводороду было зафиксировано накануне в Новокосино. До этого «сероводородная атака» на Москву произошла 24 августа.

В начале месяца в Печатниках ПДК превысила допустимую норму в 2,2 раза: ночью было отмечено 0,0176 мг/м3. Ранее сообщалось, что москвичи дышали формальдегидом. Напомним, обращения граждан о наличии в воздухе неприятного запаха поступают от жителей московского региона с декабря прошлого года. В результате проведенных исследований было установлено, что источником зловоний является балашихинский полигон «Кучино», на котором ведутся работы по дегазации. В течение этого лета еще несколько свалок оборудовали соответствующими установками.

Превышение серы в крови ведет к тому, что образуется сульфгемоглобин. Молекулы гемоглобина присоединяют серу, она прилипает к стенкам сосуда. Это практически необратимая реакция, которая может привести к летальному исходу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.08.18

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