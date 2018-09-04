В Белоруссии раскритиковали «нефтяные» планы минэнерго РФ: нарушает договоры ЕАЭС

В Белоруссии раскритиковали планы министерства энергетики РФ о резком сокращении беспошлинных поставок нефтепродуктов в республику. Как сказал председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, введение запретов и ограничений в этой сфере нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС.

Комментируя слова главы минэнерго РФ Александра Новака о том, что нет экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты в Белоруссию, Рыбаков отметил, что такие заявления «имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности».

«Введение запретов и ограничений в данном вопросе нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции», – сказал он в интервью агентству «Белта».

Глава «Белнефтехим» также подчеркнул, что свою позицию и аргументы переговорщики с белорусской стороны озвучивают на консультациях и не намерены транслировать их в СМИ до завершения переговорного процесса и подписания соответствующих документов.

В настоящий момент белорусская и российская стороны находятся в стадии сближения позиций по определению индикативных балансов на 2019 год. Вся работа по поставкам российских нефтепродуктов ведется исключительно в правовом поле. Беларусь выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства. Переговоры по вопросам дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере будут продолжены.

Стоит отметить, что эта тема наверняка затрагивалась также во время вчерашних телефонных переговоров премьеров РФ и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Сурмаса. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, главы правительств «обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, а также график предстоящих российско-белорусских контактов».

Накануне в интервью Reuters директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что Россия может снизить поставки нефтепродуктов в Белоруссию примерно в 10 раз, до 100-300 тысяч тонн в год с существующих 2 миллионов тонн.

«Разговор может идти об объемах поставок от 100 до 300 тысяч тонн в год, но не о 2 миллионах тонн, как в настоящее время … В прошлом году мы потеряли на этом 10 миллиардов рублей, в этом году только за первое полугодие – еще 10 миллиардов», – сказал Сазанов.

По его словам, ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов предлагается на период, пока в России не будет завершен налоговый маневр в нефтяной отрасли, но целиком ограничить поставки нефтепродуктов в Белоруссию вряд ли получится в силу объективных причин, связанных с местоположением заводов.

Минск – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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