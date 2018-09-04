Правительство РФ создает условия для новых авиакатастроф: профсоюз готовит митинг протеста

В Москве согласован митинг против сокращения дополнительных оплачиваемых отпусков с 42 до 7 дней для членов экипажей воздушных судов. Как заявили активисты Шереметьевского профсоюза летного состава, такие планы правительства, если они будут утверждены, угрожают безопасности полетов и грозят обернуться новыми авиакатастрофами.

«Шереметьевский профсоюз летного состава благодарит более 57 тысяч граждан нашей страны, подписавших на Change.org Петицию «НЕТ! Сокращению дополнительных отпусков членам экипажей воздушных судов». Это свидетельствует о том, что тема безопасности полетов касается не только летчиков и бортпроводников, а каждого гражданина РФ. В настоящее время «жадные до прибыли» авиакомпании продолжают лоббировать сокращение отпусков и оказывать давление на власть. Поэтому настало время активных действий – МИТИНГ!» – заявили организаторы акции протеста.

Вопрос о сокращения количества нерабочих дней пилотов и бортпроводников сейчас обсуждается в Минтрансе РФ. Согласно проекту приказа, который касается пилотов и работников, чей труд связан с вредными факторами, для них будет установлен минимальный дополнительный отпуск сроком семь дней. По задумке правительства, более продолжительный отдых может быть предоставлен летчикам по соглашению с работодателем.

Как подчеркивают представители профсоюзов, инициатива игнорирует санитарно-гигиеническую характеристику вредности труда членов экипажей самолетов, которая подтверждает, что пилоты и бортпроводники испытывают «глубокое снижение психофизических и биологических резервов здоровья», в частности – из-за «измененной гравитации» и «больших величин перепада атмосферного давления».

Шереметьевский профсоюз летного состава подчеркивает, что даже с учетом допотпуска пилоты за год отдыхают меньше других работников на 8-24 дня в год. При этом офисный работник в отличие от пилота не несет ответственность за несколько сотен жизней сразу.

Профсоюз призывает Минтранс направить проект на доработку, так как он не проходил обсуждение в экспертной среде и не подкреплен научными исследованиями, а также разработан без учета международных стандартов гражданской авиации.

Митинг намечен на 12 сентября в сквере Суворовской площади у памятника Александру Суворову. Начало в 18:00 часов.

Стоит отметить, что после формирования нового состава правительства РФ, кабмин озвучил целый ряд реформ, которые вызвали широкий и негативный общественный резонанс. Больше всего возмущение касается повышения налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%, что провоцирует рост цен, и предложение повысить пенсионный возраст – законопроект будет проходить второе чтение в Госдуме 24 сентября. Всего, как предполагается, предполагается, что за летний и осенний период будет принято более 20 изменений в законодательство на совершенно разные темы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.18

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