Не нефтью единой: либералы испытывают союз России и Белоруссии на прочность

Последние инициативы правительства РФ относительно российско-белорусского экономического сотрудничества вызывают у экспертного сообщества массу вопросов. Заявление главы Минэнерго РФ Александра Новака о том, что ведомство не считает целесообразными беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию, вызывает опасение, что Россия вслед за Украиной рискует потерять еще одного главного партнера и союзника – теперь в лице Минска.

Как отметил в интервью РИА «Новый День» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, необходимо понимать, что в стратегическом плане сохранить Союзное государство между Россией и Белоруссией является более важной задачей, чем экономическая победа.

Эксперт обратил внимание, что тема поставок топлива из России «считается одной и самых токсичных в российско-белорусских отношениях», и поэтому к ее решению необходимо подходить аккуратно и взвешенно.

«Здесь, конечно, необходимо исходить из национальных и экономических интересов обеих стран. В этом отношении подобные вопросы совершенно реально решать за столом переговоров, как это делалось ранее и большому количеству самых болезненных вопросов в двусторонних отношениях России и Белоруссии», – сказал эксперт.

При этом Денисов подчеркнул, что у Москвы и Минска есть ресурсы для того, чтобы урегулировать спорный вопрос. «Формат Союзного государства подразумевает гораздо большее взаимопонимание, чем даже на уровне стратегического партнерства, либо обычных международных экономических взаимоотношений. Я думаю, и белорусская, и российская стороны заинтересованы в сохранении данного формата, а для этого всем необходимо идти на определенные уступки для поиска компромисса», – подчеркнул политолог.

Наравне с этим эксперт отметил, что российская сторона действительно неоднократно стремилась повернуть тему экспорта нефти в свою сторону, однако такие действия могут негативно сказаться на общих отношениях с самым близким экономическим и политическим партнером РФ на сегодняшний день.

«Не первый раз мы такое (заявление Новака) слышим, мы прекрасно понимаем руководителей структур, которые делают эти заявления – они используют их в своих определенных интересах. Но в том-то и дело, что формат Союзного государства гораздо важнее тактического экономического выигрыша», – констатировал Денисов.

«Именно это должно превалировать в принятии, в том числе, и подобных решений», – заключил политолог.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», накануне глава Минэнерго заявил, что «экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет, потому что они могут просто экспортироваться (реэкспортироваться)».

Согласно планам правительства РФ, которые озвучил в интервью Reuters директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, Россия может снизить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию примерно в 10 раз, до 100-300 тысяч тонн в год с существующих 2 миллионов тонн.

В Белоруссии раскритиковали эти планы. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, введение запретов и ограничений в этой сфере нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС, а также снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции.

Ранее президент республики Александр Лукашенко обращал внимание на систематическое нарушение договоров и соглашений со стороны «либеральных умников» из минфина РФ.

Стоит отметить, что 21 сентября, ориентировочно, состоится встреча белорусского лидера и президента РФ Владимира Путина при участии руководства правительства обоих государств. Предполагается, что на этой встрече будут решаться важнейшие вопросы для Союзного государства с учетом сложившейся конъюнктуры. Наблюдатели обращают внимание, что обычно в ходе таких переговоров решаются даже самые «токсичные» проблемы.

Москва, Мария Вяткина

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