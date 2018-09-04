Путин прилетит к Лукашенко в Могилев

Президент РФ Владимир Путин намерен принять участие в российско-белорусском региональном форуме в Белоруссии 11 октября. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да, такая поездка готовится», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поедет ли Путин в Могилев на саммит российско-белорусских регионов, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля не уточнил, будет ли Путин там встречаться с Лукашенко, однако очевидно, что без, как минимум, неформального общения глав России и Белоруссии в Могилеве не обойдется.

Стоит отметить, что ближайшая встреча российского и белорусского лидеров намечена ориентировочно на 21 сентября при участии руководства правительств обоих государств. Предполагается, что на этих переговорах будут решаться важнейшие вопросы для Союзного государства с учетом сложившейся конъюнктуры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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