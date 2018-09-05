Россия и Белоруссия согласуют позиции в ООН

Сегодня в Москве пройдут межмидовские консультации государств-участников Содружества независимых государств по вопросам повестки дня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также другим проблемам, затрагивающим взаимные интересы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба исполкома СНГ.

Как ожидается, на встрече представители внешнеполитических ведомств намерены обсудить и согласовать позиции по проекту резолюции Генассамблеи ООН о сотрудничестве между ООН и СНГ, работы Генассамблеи ООН по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, выборов в органы ООН.

Стоит отметить, что многоуровневые межмидовские консультации в рамках СНГ, проведение которых практикуется с 1995 года, являются важным инструментом политического взаимодействия стран Содружества. Консультации проходят на регулярной основе в формате заинтересованных сторон. Цель таких встреч – широкий обмен информацией и мнениями по актуальным внешнеполитическим вопросам, региональной и глобальной политике, представляющим взаимный интерес.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

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