Россия и Белоруссия готовят «энергетический взрыв»: достанется всем

В 2019 году после ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции Россия и Белоруссия рассчитывают совершить масштабный энергетический прорыв, который будет ощутим в странах Евросоюза. Как сообщил заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин, министерства энергетики двух стран уже занимаются этим вопросом.

«Сейчас идет монтаж технологического оборудования на первом блоке, его готовят к приему ядерного топлива. Если говорить о кадровом обеспечении, то наполняемость персоналом уже весьма высока. На станции постоянно работают до 8 тысяч человек. В настоящее время удалось ввести работу в то русло, которое позволяет с достаточно высокой степенью вероятности говорить о выполнении намеченных планов в заданные сроки», – сказал Кубрин в интервью, опубликованном на сайте Союзного государства.

Он уточнил, что ядерное топливо будет завезено через несколько месяцев – его поставки будут осуществляться из России. При этом соотношение российских и белорусских специалистов, работающих на станции, примерно поровну – «50 на 50».

По словам Кубрина, после ввода в строй Белорусской атомной станции планируется скорректировать энергетическую политику. «Электричество, которое будет вырабатываться на Белорусской АЭС, по определению дешевле, чем любое другое, которое могут получить соседние с Беларусью страны. Этот вопрос рассматривается», – сказал заместитель Государственного секретаря Союзного государства и отметил, что продавать энергию планируется, в том числе, в прибалтийские страны.

Кубрин также уточнил, что «есть технологии, которые позволяют перебрасывать электроэнергию» в соседние государства, в том числе в РФ. «Такие технологии уже реализованы, в том числе и в России. Посмотрите, сколько часовых поясов в Российской Федерации: где-то электроэнергия в избытке, а в каком-то регионе ее не хватает. Есть энергетические хранилища, куда она перебрасывается, а уже оттуда распределяется», – подчеркнул он.

«Это один из элементов единой энергосистемы России и Беларуси», – заключил заместитель Государственного секретаря Союзного государства.

Москва – Минск, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Минск. Другие новости 05.09.18

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