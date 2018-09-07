Продовольственная безопасность: Россия и Белоруссия намерены действовать на опережение

Белоруссии и России нужно объединить усилия и работать в аграрном секторе и работать на опережение, что позволит идти в ногу со временем и обеспечить продовольственную безопасность Союзного государства. Об этом заявил сегодня на международной научно-практической конференции председатель постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков.

«Только совместив наши интересы, выработав правильные и конкретные направления работы, мы можем говорить о том, что мы держава, что мы не боимся никаких сторонних санкций, – подчеркнул он, передает «Белта».

По его мнению, важным направлением работы должно стать формирование инновационных систем животноводства и создание единых специализированных селекционно-генетических центров.

Второе не менее важное направление, по оценке Попкова, касается разработки систем машин сельскохозяйственного назначения Союзного государства как основы внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий в АПК.

«Мы работаем в зоне нечерноземья и должны думать и работать над тем, чтобы сформировать такой урожай, который обеспечит решение многих вопросов, в том числе проблему импортозамещения», – сказал он.

Попков обратил внимание, что промышленными предприятиями Белоруссии и России производится «неплохая сельхозтехника, но мы отстаем и еще много заимствуем в плане информационных технологий и точного земледелия», но при этом «не задействовав в должной степени имеющийся у обеих стран научный потенциал».

Как считает председатель постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, необходимо активизировать и повысить эффективность работы по подготовке кадров для аграрного сектора, что должно обеспечить развитие систем профессионального и высшего образования в Союзном государстве, отвечающего требованиям современного аграрного производства.

«Вопрос формирования совместных центров по подготовке кадров – основа нашей деятельности», – подчеркнул Попков.

Как предполагается, участники мероприятия сегодня подготовят предложения в итоговый документ V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет 10-12 октября в Могилеве. Ожидается, что в нем примут участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Горки, служба информации РИА «Новый День»

Горки. Другие новости 07.09.18

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