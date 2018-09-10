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Понедельник, 10 сентября 2018, 14:21 мск

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Новый российский посол прибыл в Белоруссию

Фото: пресс-служба Кремля

Новый Чрезвычайный и Полномочный посол России в Белоруссии Михаил Бабич прибыл в Минск, передает «Белта» со ссылкой на российское диппредставительство. Планируется, что сегодня, 10 сентября, он вручит копии верительных грамот министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с Бабичем акцентировал внимание на том, что Москву и Минск связывают особые отношения, Белоруссия для России – главный партнер.

«Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические», – отмечал глава российского государства.

Путин также обратил внимание, что Белоруссия является членом ОДКБ и ЕАЭС. «Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем Союзное государство, – добавил он. – Так что направлений деятельности очень много. Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель».

Минск – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Минск – Москва. Другие новости 10.09.18

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