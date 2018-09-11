Ставка на регионы: Россия и Белоруссия расширяют общий рынок

Россия и Белоруссия предпринимают активные усилия для расширения сотрудничества. Как сообщила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, в совместных проектах с белорусской стороной участвуют 80 российских регионов. По ее словам, в ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего развития в этом направлении.

«Беларусь поддерживает прямые торгово-экономические отношения с 80 регионами России. Итог этого – совместные коммерческие проекты, сотрудничество в гуманитарной сфере. Все это в конечном счете работает на укрепление экономического потенциала наших стран, способствует созданию новых рабочих мест и росту благосостояния людей», – сказала Щеткина в интервью белорусской газете «Рэспублiка».

Заместитель председателя Совета Республики уточнила, что по итогам прошлого года объем экспортных поставок белорусских товаров в российские регионы составил $12,7 млрд. В качестве примера успешного партнерства она упомянула контакты с Санкт-Петербургом. «В 2017 году объем нашего экспорта в северную столицу России составил 968,2 млн долларов (+18,7 процента по сравнению с 2016 годом). В Санкт-Петербург поставляется современная пассажирская техника из Беларуси – трамваи и троллейбусы. Среди наиболее крупных совместных проектов – строительство «Белорусского квартала» в городе на Неве и «Санкт-Петербургского квартала» в Минске», – отметила Щеткина.

В то же время она обратила внимание на перспективность сотрудничества с Калининградской областью. «В прошлом году объем белорусского экспорта в этот регион составил 109,5 млн долларов (+20 процентов по сравнению с 2016-м). В Сморгони, например, реализуется инвестпроект по строительству маслоэкстракционного завода с участием калининградской компании «Содружество». Объем инвестиций – 120 млн долларов», – сказала заместитель председателя верхней палаты белорусского парламента.

По ее оценке, «хорошим партнером стала Сахалинская область». «Здесь с участием Беларуси осуществлялось строительство молочно-товарного комплекса и агрогородка: в селе Раздольное Корсаковского района (ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на III квартал 2018 года, строительство агрогородка завершено). При реализации проекта применялись белорусские технологии, приобретались белорусское оборудование и сельскохозяйственная техника», – сказала Щеткина.

«Сотрудничество регионов – ключевой фактор интеграции», – подчеркнула она и отметила, что «цель у нас одна – союзная интеграция, общие рынки без изъятий и ограничений, взаимодополняемость экономик и снижение их импортоемкости, равные права граждан».

Расширения сотрудничества можно ожидать после форума регионов России и Белоруссии, который намечен 10-12 октября. По словам Щеткиной, секции форума пройдут по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность. В деловой части программы запланированы заседание Совета делового сотрудничества, бизнес-встречи и переговоры, в которых примут участие губернаторы, руководители компаний и предприятий двух стран.

Главным событием могилевского форума станет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» c участием президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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