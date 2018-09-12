Белоруссия и Россия договорились развивать «дружескую» конкуренцию

Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства создадут экспертный совет, который займется вопросами развития конкуренции на значимых рынках. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложения сторон по перечню этих рынков будут представлены в конце сентября в Сочи на рабочем совещании совета.

Договоренность о создании Белорусско-Российского экспертного совета по вопросам развития конкуренции была достигнута на первом совместном заседании представителей антимонопольных ведомств двух стран. Как сообщается на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ), стороны избрали сопредседателей совета: ими стали министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович и глава ФАС РФ Игорь Артемьев.

Планируется, что в состав совета войдут представители антимонопольных органов двух стран, а на заседания будут приглашаться представители органов госвласти России и Белоруссии. Перечень приоритетных рынков и вопросов стороны обсудят на «Неделе конкуренции в России», которая пройдет в Сочи 25-27 сентября.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.18

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