Москва и Минск сверили «американские часы»

Россия в условиях не ослабевающего давления санкций со стороны западных стран, прежде всего США, предпринимает усилия для выработки совместных действий со своими союзниками. В Минске представители министерств иностранных дел РФ и Белоруссии провели консультации по вопросам отношений с США и Канадой.

Как сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, российскую делегацию на встрече возглавлял директор Департамента Северной Америки Георгий Борисенко, белорусскую – начальник главного управления Европы и Северной Америки Андрей Бушило.

На консультациях речь шла о состоянии отношений двух стран с США и Канадой. Кроме того, представители МИД сверили подходы своих ведомств к дальнейшему выстраиванию диалога с североамериканскими странами.

Ранее межмидовские консультации, затрагивающие вопросы повестки дня 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошли в рамках Содружества независимых государств.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.18

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