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Четверг, 13 сентября 2018, 19:55 мск

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Белорусская церковь считает Украину «территорией Московской патриархии»

Белорусская православная церковь (БПЦ) поддержала позицию Московской патриархии по вопросу канонического единства православного мира. Как сказал пресс-секретарь БПЦ отец Сергей Лепин, которого цитирует «Рен ТВ», территорию Украины нужно считать канонической территорией Московской патриархии.

Одностороннее назначение экзархов константинопольского патриарха на Украину в Белорусской православной церкви назвали вмешательством во внутренние дела другой поместной церкви,

Синод БПЦ выразил всецелую поддержку митрополиту Онуфрию, как единственному каноническому представителю интересов православной церкви на украинских землях, и выразил надежду, что ситуация будет урегулирована мирными способами, в духе братства, уважения и канонических правил.

Ранее стало известно, что Константинопольский патриархат начал подготовку к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине и назначил двух экзархов в Киев. РПЦ на это ответила обещанием подготовить «жесткий ответ» Константинополю.

Минск, Татьяна Дорофеева

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