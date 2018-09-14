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Пятница, 14 сентября 2018, 16:46 мск

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Премьер Белоруссии поговорил с Медведевым по телефону: пожелал счастья и благополучия

Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас по телефону обсудили предстоящую через неделю встречу и вопросы двустороннего сотрудничества. Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующей неделе. Стороны выразили готовность к конструктивному диалогу», – сообщила пресс-служба белорусского правительства.

При этом премьер Белоруссии разговора поздравил своего российского коллегу с днем рождения и пожелал ему здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.

Планируется, что 21 сентября в России пройдет встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также глав правительств. Участие в ней примут также министры финансов и вице-премьеры, курирующие нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство.

Ранее Румас сообщал, что в преддверии этих переговоров идут консультации представителей двух стран, и уже после 15 сентября могут появиться договоренности по спорным вопросам в нефтегазовой сфере и агропромышленном комплексе.

Москва – Минск, служба информации РИА «Новый День»

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