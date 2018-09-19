«Апгрейд» правительства Белоруссии поможет Минску договориться с Москвой

Саммит России и Белоруссии, намеченный на 21 сентября, поможет достигнуть взаимопонимания по многим серьезным вопросам. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал руководитель минского аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко. Он отметил, что переговоры на встрече с белорусской стороны будет вести обновленное правительство, которое более соответствует современным реалиям.

«Многие факторы говорят о том, что взаимопонимание будет достигнуто», – подчеркнул собеседник агентства, пояснив, что речь, в частности, идет о «череде конкретных вопросов по мясной и молочной отрасли». «Чтобы эти сложные вопросы не стали проблемами, они должны обсуждаться на уровне министерств и ведомств», – отметил он. Мусиенко напомнил о недавней смене премьер-министра и других ключевых фигур в правительстве Белоруссии и выразил надежду, что этот своеобразный «апгрейд», в результате которого в кабинеты пришли «новые, молодые, более соответствующие российскому правительству люди», также будет способствовать достижению взаимопонимания.

Собеседник агентства предположил, что саммит «будет скучным для журналистов, это рабочие моменты – когда чиновники договорились и обменялись папочками, но для людей это будут очень важные стратегические решения».

«Можно, наверное, считать, что семейная жизнь удалась, если через 20 лет после брака еще интригу какую-то ждать, – пошутил он, отвечая на вопрос о главной интриге предстоящего саммита. – Были у нас моменты и радостные, и сложные, но главное – мы не разошлись».

Эксперт отметил, что именно союз России и Белоруссии является основной объединяющей силой СНГ, который «сохранился благодаря тому, что существует наш союз».

«Мы – за долгосрочное планомерное сотрудничество», – заключил он.

Минск – Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.09.18

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