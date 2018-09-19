«Молочный вопрос»: Москва и Минск близки к новым договоренностям

Москва и Минск в рамках Союзного государства приблизились к решению спорных вопросов относительно поставок и доступа на рынки молочной и мясной продукции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это стало известно после встречи глава Минсельхозов РФ и Белоруссии Дмитрия Патрушева и Леонида Зайца, которая прошла накануне.

Как сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ, стороны обсудили существующую проблему обеспечения доступа и безопасности взаимных поставок сельхозпродукции и продовольствия, а также прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства на 2019 год по ряду видов продукции.

Как отметил Патрушев, в настоящее время Белоруссия является важнейшим торговым партнером России и крупнейшим поставщиком по ряду направлений. По данным ФТС России, за первые шесть месяцев 2018 года на территорию РФ было ввезено 2,72 млн тонн белорусского молока и молокопродуктов.

«На протяжении нескольких лет товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием между нашими странами демонстрирует положительную динамику. За 2017 год он увеличился на 20% и составил почти 5 млрд долларов. По молочной продукции доля Беларуси в российском импорте составляет 84%. Вместе с тем, на сегодняшний день остается актуальным вопрос обеспечения свободного доступа и безопасности поставок. Совместными усилиями мы уже продвинулись в решении этой проблемы, и, уверен, сможем добиться еще более существенных результатов», – подчеркнул глава Минсельхоза РФ.

В ходе встречи Патрушев и Заяц уделили особое внимание исполнению Дорожной карты по снятию взаимных ограничений поставок продукции животноводства. В результате проведенной работы поставки молочной продукции в Россию в настоящее время могут осуществлять 8 белорусских предприятий. Кроме того, с 13 августа отменены временные ограничения на доступ в нашу страну молочной сыворотки двух белорусских предприятий. Также российская сторона прорабатывает возможность дополнить Дорожную карту списком предприятий, заинтересованных в реализации молочной и мясной продукции. Для урегулирования ситуации с поставками белорусской животноводческой продукции регулярно и успешно ведется работа по интеграции ветеринарных информационных систем прослеживаемости.

Одновременно, как отмечается, Минсельхоз РФ ожидает встречных шагов по расширению доступа российской продукции в Белоруссию. В частности, по снятию ограничительных мер в отношении поставок кормов и признанию принципа регионализации РФ по африканской чуме свиней.

По итогам встречи стороны договорились в ноябре 2018 года подписать прогнозные балансы Союзного государства на 2019 год по молоку и молокопродуктам, мясу и мясопродуктам, провести в I квартале 2019 года в Минске очередное заседание Коллегий аграрных ведомств России и Белоруссии, а также продолжить конструктивное сотрудничество, направленное на увеличение оборота сельхозпродукции между двумя странами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.18

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