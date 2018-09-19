Курс на сближение: Белоруссия расширяет сотрудничество с российскими регионами

Совет Министров Белоруссии одобрил предложение министерства иностранных дел республики о заключении соглашений о сотрудничестве с администрациями Смоленской и Магаданской областей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства.

Речь идет о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Как сообщал ранее «Новый День», в совместных проектах с белорусской стороной участвуют 80 российских регионов. Как отмечала заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, в ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего развития в этом направлении.

«Беларусь поддерживает прямые торгово-экономические отношения с 80 регионами России. Итог этого – совместные коммерческие проекты, сотрудничество в гуманитарной сфере. Все это в конечном счете работает на укрепление экономического потенциала наших стран, способствует созданию новых рабочих мест и росту благосостояния людей», – говорила Щеткина в интервью белорусской газете «Рэспублiка».

Заместитель председателя Совета Республики уточнила, что по итогам прошлого года объем экспортных поставок белорусских товаров в российские регионы составил $12,7 млрд. В качестве примера успешного партнерства она упомянула контакты с Санкт-Петербургом и Калининградской областью.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 19.09.18

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