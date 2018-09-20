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Четверг, 20 сентября 2018, 12:36 мск

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Поставки нефтепродуктов: Москва и Минск сближают позиции

Москва и Минск продолжают работать над сближением позиций по поставкам нефтепродуктов. Об этом сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, комментируя заявления представителей российского правительства о планах существенного снижения объемов поставок.

«На сегодня переговоры ещё не завершены, идет определенное сближение позиций. Давать некие комментарии в отношении того, чем они завершатся, я считаю преждевременным», – сказал Сизов, слова которого цитирует «Белта».

В то же время «Белоруснефть» не ожидает дефицита нефтепродуктов в Белоруссии в случае ограничения их поставок из России, заверил заместитель генерального директора «Белоруснефти» Сергей Каморников, выступая на международной конференции.

«Дефицита нефтепродуктов мы не ожидаем. Внутренний рынок работал и будет работать стабильно в любых условиях», – заявил Каморников и подчеркнул, что «Белоруснефть» никогда не торговала импортными нефтепродуктами.

«Могу стопроцентно гарантировать, что на нашей сети («Белоруснефть») это не отразится. Структура поставок такова, что и российские операторы АЗС – компании «Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть» большую часть нефтепродуктов продают белорусского производства. Они имеют контакты с нашими перерабатывающими заводами», – добавил Каморников.

Как сообщал «Новый День», 21 сентября пройдет саммит России и Белоруссии с участием лидеров государств Владимира Путина и Александра Лукашенко. В числе основных тем для обсуждения – поставки российских нефтепродуктов. Белорусские и российские эксперты прогнозируют, что эти переговоры станут знаковыми для обеих стран и Союзного государства, а все спорные вопросы будут разрешены во взаимовыгодном ключе.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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