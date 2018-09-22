Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня в Минске прокомментировал свои переговоры в Сочи с российским коллегой Владимиром Путины, прошедшие накануне.

По его оценке, диалог был тяжелым, но результативным. Лукашенко рассказал, что «основная часть переговоров была один на один с президентом (России – прим. ред.), переговоры длились 6 часов, даже больше» (здесь и далее цитаты по Белта).

«Это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», – подчеркнул он.

По словам белорусского лидера, много внимания было уделено «известным взаимным претензиям по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию». В ходе переговоров стороны пришли к «полному пониманию», отметил Лукашенко.

«Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное», – заявил президент Белоруссии.

Также, по словам Лукашенко, в ходе переговоров был затронут «сложный» вопрос поставки российских нефтепродуктов. «Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках», – отметил белорусский лидер. Он добавил, что в ходе саммита было выработано два варианта решения этих вопроса. По словам Лукашенко, окончательный вариант будет согласован в Душанбе на полях саммита СНГ, намеченного на конец сентября.

Касаясь финансовых проблем, Лукашенко сообщил, что Москва не против рефинансирования $1 млрд задолженности по линии двустороннего сотрудничества. «Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого», – заявил глава Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что еще одним положительным итогом двухсторонних переговоров стала договоренность о получении Белоруссией шестого кредитного транша в размере $200 млн по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. «Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой (последний – прим. ред.) – это уже дело активности, прежде всего, белорусских членов правительства», – рассказал он. Напомним, несколько лет назад была достигнута договоренность о выделении Белоруссии кредитных ресурсов ЕФСР в общем объеме $2 млрд была достигнута несколько лет назад, Минск получил уже пять траншей.

Лукашенко добавил, что в ходе сочинской встречи были обсуждены вопросы политического взаимодействия двух стран в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государств, а также украинская тематика. «Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего – Украина. В очень позитивном ключе был диалог», – отметил белорусский лидер.

Как сообщал «Новый День», накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что рад очередной встрече с белорусским коллегой, и добавил, что «нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать».

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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