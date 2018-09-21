Путин встретился с Лукашенко: сверяют «часы»

В Сочи начался российско-белорусский саммит с участием лидеров государств Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам их встречи, а также по результатам переговоров представителей правительства стран запланировано подписание нескольких важных документов о расширении сотрудничества.

Открывая саммит, президент РФ отметил, что рад очередной встрече с белорусским коллегой, и добавил, что «нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать».

«Совсем недавно возникало много споров в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над «i» расставить. Поэтому договорились, что встретимся в таком широком составе. Мы очень рады вас видеть в Сочи. Такая возможность сейчас у нас будет», – заверил Путин, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

В ответ президент Белоруссии сказал, что «как белорусы, так и россияне, правительства, очень серьёзно поработали». «Мне премьер докладывал после последней встречи с премьер-министром России: очень интересные есть выходы на решение многих вопросов, и, если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что мы до конца года практически все вопросы развяжем», – отметил Лукашенко и добавил, что эти вопросы «не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые тяжёлые»

«Проблем особых с решением вопросов я не вижу. Думаю, что просто надо принимать решения», – подчеркнул белорусский лидер.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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