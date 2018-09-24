российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 сентября 2018, 18:16 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Москва и Минск договорились по мясу и «молочке»

Представители правительства РФ и Белоруссии подписали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства на 2019 год по молоку, молокопродуктам, мясу и мясопродуктам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба российского министерства сельского хозяйства.

Согласно договоренностям, в целом сохранены объемы взаимных поставок по основным видам молочной продукции, а также согласовано увеличение поставок из Белоруссии по отдельным позициям мясной продукции.

В минсельхозе РФ уточнили, что ранее вопросы экспорта и импорта продукции АПК обсуждались на уровне вице-премьера РФ Алексея Гордеева и заместителя премьер-министра Белоруссии Михаила Русого.

Механизм составления прогнозных балансов применяется на протяжении многих лет для согласования взаимных интересов в торговле сельскохозяйственной продукцией между РФ и Белоруссией.

За январь-июль 2018 года товарооборот между странами увеличился на 2,7% до $2,9 млрд. При этом российский экспорт за отчетный период увеличился на 20,5% до $0,7 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.09.18

Решение близко: Россия и Белоруссия почти «разрулили» «нефтяной вопрос». / «Роскосмосу» не хватает денег на полноценную пилотируемую программу. / Россияне разлюбили Орбакайте: певица уезжает жить в США. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Белоруссия

Решение близко: Россия и Белоруссия почти «разрулили» «нефтяной вопрос»

Путин и Лукашенко подпишут важные документы в октябре

«Очевидный прогресс»: Нежинский ГОК «становится на рельсы»

Лукашенко оценил переговоры с Путиным: «Тяжелые, но результативные»

Путин встретился с Лукашенко: сверяют «часы»

Поставки нефтепродуктов: Москва и Минск сближают позиции

Кредиты, газ, атом и Украина: что обсудят Путин и Лукашенко на пятничном саммите

Курс на сближение: Белоруссия расширяет сотрудничество с российскими регионами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Белоруссия,

Новости партнеров