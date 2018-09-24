Москва и Минск договорились по мясу и «молочке»

Представители правительства РФ и Белоруссии подписали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства на 2019 год по молоку, молокопродуктам, мясу и мясопродуктам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба российского министерства сельского хозяйства.

Согласно договоренностям, в целом сохранены объемы взаимных поставок по основным видам молочной продукции, а также согласовано увеличение поставок из Белоруссии по отдельным позициям мясной продукции.

В минсельхозе РФ уточнили, что ранее вопросы экспорта и импорта продукции АПК обсуждались на уровне вице-премьера РФ Алексея Гордеева и заместителя премьер-министра Белоруссии Михаила Русого.

Механизм составления прогнозных балансов применяется на протяжении многих лет для согласования взаимных интересов в торговле сельскохозяйственной продукцией между РФ и Белоруссией.

За январь-июль 2018 года товарооборот между странами увеличился на 2,7% до $2,9 млрд. При этом российский экспорт за отчетный период увеличился на 20,5% до $0,7 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.09.18

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