Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Россия поддержала предложение Белоруссии об увеличении поставок нефтепродуктов в следующем году. Речь идет о росте объемов на 10-15%. Об этом на брифинге во время рабочей поездки в Могилев заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

«Поддержано предложение белорусских партнеров, что объем (поставок нефтепродуктов для нужд белорусской нефтехимии) будет увеличен на 10-15% в 2019 году по отношению к 2018 году», – цитирует российского посла РИА «Новости». Бабич отметил, что по итогам совместных переговоров поставляться в Белоруссию будет столько нефтепродуктов, сколько нужно для развития нефтехимического производства в этой стране.

Поставки в Белоруссию темных нефтепродуктов пока являются предметом переговоров, об их итогах, по словам Бабича, объявят главы двух государств.

По информации ресурса «Sputnik Беларусь», в Могилеве Бабич посетил Белорусско-Российский университет, несколько крупных предприятий и строящийся российский завод «Омск Карбон Могилев» – там планируется наладить производство технического углерода. Кроме того, Бабич поднялся на городскую ратушу, сфотографировал механизм установленных там часов и в подзорную трубу осмотрел панораму города.

Могилев, служба информации РИА «Новый День»

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