Белоруссия запланировала крупные поставки продуктов на российский рынок

Стали известны новые подробности повестки форума регионов Белоруссии и России, который пройдет в октябре в Могилеве с участием лидеров государств Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как заявил вице-премьер Белоруссии Михаил Русый, планируется, что там, помимо прочего, будут подписаны балансы на поставку продуктов питания.

Министерства сельского хозяйства двух стран уже согласовали данные, теперь договоренности должны быть закреплены документально. «Предусматриваются достаточно серьезные поставки продуктов питания на российский рынок, в конкретных объемах, по видам, поэтому работа ведется довольно серьезная. Эти поставки будут обеспечены», – цитирует Михаила Русого агентство «Белта».

Форум регионов Белоруссии и России пройдет в Могилеве 12 октября. Участие в нем примут президенты и премьеры обеих стран. Ранее белорусский политолог, руководитель инициативы «Минский Диалог» Евгений Прейгерман отмечал, что на форуме на высшем уровне может быть подписана часть соглашений, которые урегулируют спорные вопросы в отношениях России и Белоруссии. В частности, это вопрос о нефти и нефтепродуктах, о доступе белорусских грузоперевозчиков в Россию, а также о поставках белорусской продукции в Россию и российской – в Белоруссию.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

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