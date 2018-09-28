Ещё один белорусский мясокомбинат получил допуск на российский рынок

Россельхознадзор провел анализ материалов, представленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии, касательно продукции, произведенной ОАО «Гродненский мясокомбинат», и разрешил поставки продукции этого предприятия в РФ.

Как сообщила пресс-служба российского ведомства, «с учетом указанных документов и гарантий Департамента в отношении продукции указанного предприятия, Россельхознадзор счел возможным отменить с 28 сентября 2018 года временные ограничения на поставки в Россию продукции, произведенной указанным белорусским предприятием».

Как сообщал «Новый День», ранее министерства сельского хозяйства двух стран согласовали объемы увеличение объемов поставок продовольствия. В частности, были подписаны прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства на 2019 год по молоку, молокопродуктам, мясу и мясопродуктам.

Согласно договоренностям, в целом сохранены объемы взаимных поставок по основным видам молочной продукции, а также согласовано увеличение поставок из Белоруссии по отдельным позициям мясной продукции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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