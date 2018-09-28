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Пятница, 28 сентября 2018, 17:17 мск

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Песков подтвердил: в Душанбе пройдут переговоры Путина и Лукашенко

Фото: пресс-служба Кремля

В Душанбе в рамках саммита Содружества независимых государств (СНГ) пройдет встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Планы о переговорах лидеров стран Союзного государства подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин переговорит с главой Белоруссии в рамках мероприятия, которое проходит в Душанбе от имени принимающей стороны саммита, президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ранее эксперты отмечали, что российский и белорусский лидеры планируют в октябре подписать ряд важных соглашений, переговоры по которым прошли на саммите в Сочи 21 сентября. Предполагается, что в Могилеве на форуме регионов двух стране документально будут зафиксированы балансы на поставку продуктов питания. Кроме того, продолжаются переговоры по вопросу о поставках нефти и нефтепродуктов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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