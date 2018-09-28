Песков подтвердил: в Душанбе пройдут переговоры Путина и Лукашенко

В Душанбе в рамках саммита Содружества независимых государств (СНГ) пройдет встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Планы о переговорах лидеров стран Союзного государства подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин переговорит с главой Белоруссии в рамках мероприятия, которое проходит в Душанбе от имени принимающей стороны саммита, президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ранее эксперты отмечали, что российский и белорусский лидеры планируют в октябре подписать ряд важных соглашений, переговоры по которым прошли на саммите в Сочи 21 сентября. Предполагается, что в Могилеве на форуме регионов двух стране документально будут зафиксированы балансы на поставку продуктов питания. Кроме того, продолжаются переговоры по вопросу о поставках нефти и нефтепродуктов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.18

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