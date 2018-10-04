Электросоцнормы не будет: правительство РФ готовит новый «световой» эксперимент

Правительство РФ продолжит эксперименты с тарифами на электроэнергию, в результате чего обычно размер платежей для населения неизменно увеличивается. Теперь в кабинете министров заявили, что намерены утвердить «разные тарифные пакеты». Как заверил в эфире канала «Россия 24» вице-премьер РФ Дмитрий Козак, в результате для граждан рост цен на свет может даже замедлиться.

По словам чиновника, планируется внедрить некий «тарифный пакет для различных категорий потребителей», при этом речь не идет о «введении соцнормы» и ограничении энергопотребления для населения.

Вице-премьер отметил, что это нововведение «принимается в интересах абсолютного большинства категорий населения», и добавил, что вполне возможно, в результате такого маневра «индексация тарифов на электроэнергию для подавляющего большинства жителей может быть на некоторое время даже приостановлена».

Ранее сообщалось, что правительство РФ вернулось к обсуждению замороженного в 2014 году проекта социальной нормы энергопотребления для населения. Как отмечала газета «Коммерсантъ», норма потребления электроэнергии для населения составит 300 кВт/ч в месяц. Рассчитываться она будет по базовому тарифу. Потребление в диапазоне от 300 до 500 кВт/ч предполагает повышенный тариф, а свыше 500 кВт/ч в месяц – «экономически обоснованный».

Стоит отметить, что Козак регулярно выступает от имени правительства РФ с успокоительными заявлениями. В частности, ранее он заверял, что повышение акцизов с 1 января 2019 года на автомобильное топливо не приведет к росту розничных цен. Сегодня вице-премьер тоже сказал, что увеличения цен на моторное топливо в 2019 году будет в пределах инфляции, а резкого роста ожидать не следует, однако ценники на автозаправках начали повышаться уже сейчас.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.18

В авиакатастрофе под Костромой вместе с замом Чайки погиб его родственник. / Нидерланды обвинили РФ в кибератаке на ОЗХО‍ и выслали четверых россиян. / В Москве обезврежена ещё одна крупная «игорная» группировка. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»