Правительство РФ решило распродать зерно из запасов для пополнения бюджета

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о продаже 1,5 млн тонн зерна из государственного фонда в ближайшие два года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно этому документу, правительство в течение в 2018-2019 года распродаст до 1,5 млн тонн пшеницы, ржи и фуражного ячмень из запасов интервенционного фонда, которые были закуплены при проведении государственных закупочных интервенций в 2008-2016 годах.

Отмечается, что продажа будет реализована только через биржу и по цене не ниже рыночной. Вырученные средства правительство РФ намерено направить в доход федерального бюджета.

Напомним, на начало 2018 года в запасах было почти четыре миллиона тонн, из которых 3/4 – это урожаи 2014-2016 годов.

Как сообщал РИА «Новый День», ожидаемый урожай в этом сезоне прогнозируется на уровне 103 млн тонн, причем не менее трети от этого объема уйдет на экспорт. В то же время из регионов в правительство поступила просьба ограничить вывоз зерна. Аграрии опасаются, что его не хватит для внутреннего потребления, в частности, для корма скота, что в перспективе может спровоцировать рост цен на мясо.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.18

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