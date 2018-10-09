Кто виноват в новом конфликте Ингушетии и Чечни Голосование на сайте РИА «Новый День»

Территориальный конфликт Ингушетии и Чечни, который проявился после подписания соглашения главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым, грозит обернуться серьезным межнациональным столкновением. В Кремле явно обеспокоены ситуацией, но какие решения будут приняты – пока вопрос.

В Ингушетии объявлена бессрочная акция протеста с требованием отставки главы республики. Участники митинга считают виновным в сложившейся ситуации как раз Евкурова. Впрочем, как отмечают наблюдатели, он вряд ли бы самостоятельно смог решиться на подписание скандального документа, как и депутаты ингушского парламента, поддержавшие проект изменения административной границы.

В этой связи некоторые источники говорят о продавливании недальновидного решения со стороны полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском округе Александра Матовникова. Также не исключен вариант такой инициативы со стороны главы Чечни, который явно был настроен решить давний территориальный спор, а федеральный центр в очередной раз не решился ему воспротивиться.

Накануне вечером стало известно, что в Ингушетию прибыла группа руководителей администрации президента РФ, чтобы разобраться в ситуации и снизить накал противостояния. В частности, начальник управления по внутренней политике Андрей Ярин провел встречу с ингушской делегацией, по итогам которой заверил, что вся изложенная информация в ближайшее время будет передана президенту РФ Владимиру Путину.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» предлагает своим читателям высказать свое мнение относительно этой ситуации, ответив на вопрос: Кто виноват в новом конфликте Ингушетии и Чечни?

Варианты ответов:

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

Депутаты ингушского парламента, поддержавшие изменение границ

Полпред президента РФ в Северо-Кавказском округе Александр Матовников

Федеральный центр

Виноваты все стороны

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