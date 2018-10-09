Госдума не заметила протест в Ингушетии

Ни одна из депутатских фракций в Государственной думе РФ не сочла нужным поднять вопрос о событиях в Ингушетии, где шестой день продолжается протест против соглашения о границе с Чечней. Среди актуальных проблем, о которых заявили депутаты на парламентских «десятиминтках» об Ингушетии не прозвучало ни слова.

В частности, депутат от КПРФ Ризван Курбанов самым главным событием последних дней счел бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229. «Утром 7 октября произошло важное событие в мире спорта. На глазах у сотен миллионов зрителей Хабиб Нурмагомедов продемонстрировал нашу российскую школу единоборств», – заявил он, напомнив, что чемпиона по телефону поздравил президент РФ Владимир Путин, направил ему телеграмму и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Под аплодисменты коллег Курбанов сам поздравил бойца с победой.

Коммунист Денис Парфенов напомнил о расстреле Белого дома в 1993 году, назвав его государственным переворотом. «Демократы не поскупились положить большое количество жертв на алтарь собственного всевластия», – сообщил он, заявив, что эти события проходили с ведома и одобрения США. «Не просматривается ли здесь пособничество ингостранным державам?» – поинтересовался он. Оставшееся время коммунист посвятил пенсионной реформе, которую назвал «эксплуататорским законом» и «повышением эксплуатации трудящихся».

Либерал-демократ Андрей Андрейченко рассказал о собственной поездке на Дальний Восток и трех замеченных им проблемах: принятии правительством пенсионных поправок, повышении НДС и прочих законах, ухудшающих положение населения; о нереально высоких ценах на авиабилеты на Дальний Восток, а также об отсутствии уголовных дел за фальсификации на выборах в Приморье. Его коллега по фракции Александр Шерин напомнил о проблемах военных пенсионеров и поздравил своих однополчан из ВДВ с годовщиной основания полка.

«Единоросс» Андрей Макаров свое выступление посвятил проекту бюджета на 2019 год и планах по реализации нацпроектов, а Олег Нилов из «Справедливой России» призвал страну производить больше оружия. «Главной стратегической и тактической победой была поставка наших комплексов ПВО в Сирию, и договор с Индией, – определил он главное событие недели. – Несмотря на все бойкоты, санкции и требования этого не делать. Это прорывное решение, которого мы ждали многие годы. (...) Производство таких комплексов должно быть наращено в разы. Не только Сирия и Индия, с удовольствием эти комплексы закупят за огромные деньги все страны, в которых есть угроза реформирования политического устройства. С этой победой хотелось бы поздравить президента и минобороны».

В Госдуме 7 созыва республику Ингушетия представляют депутаты от всех четырех фракций: Анатолий Бифов (КПРФ), «единороссы» Алихан Харсиев и Юшаа Газгиреев, «эсер» Валерий Газзаев и либерал-демократ Иван Сухарев.

Между тем, в столице Ингушетии Магасе продолжаются протесты против ратификации Соглашения о границе с Чеченской республикой. Участники многотысячного митинга требуют отставки президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и отмены Соглашения. Ранее Конституционный суд Республики назвал ратификацию в местном парламенте незаконной, указав, что вопросы такого уровня по Конституции решаются на референдуме.

Накануне, по словам протестующих, с ними встретился полпред Северо-Кавказском округе Александр Матовников и начальник Управления по внутренней политике администрации президента РФ Андрей Ярин. Митинг санкционирован до 15 октября.

Наблюдатели называют события в Ингушетии возможной угрозой для государственной стабильности всей страны. По оценке наблюдателей, главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров выбрали крайне неподходящий момент для решения давшего территориального спора, который является очень болезненным для жителей обеих республик.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.10.18

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