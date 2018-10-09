Ситуация взрывоопасна: конфликт Чечни и Ингушетии угрожает спровоцировать другие территориальные споры

Кремль должен в срочном порядке решить нарастающий территориальный конфликт между Ингушетией и Чечней. Как подчеркнул в интервью РИА «Новый День» известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, эскалация обстановки может спровоцировать и другие аналогичные конфликты в России.

Он обратил внимание, что ситуация на границе Ингушетии и Чечни «взрывоопасна» в силу специфики региона. «Хоть чечены и ингуши – братские народы, они славятся своей воинственностью и отношением к своей территории», – сказал Федоров.

Он выразил уверенность, что чем дольше будут продолжаться акции протеста в Ингушетии, тем больше опасность реальных столкновений. «Сейчас она (ситуация) находится тупике, и чем дальше будет развиваться этот конфликт, тем быстрее он сможет перерасти в иные формы из мирного стояния и бессрочного митинга. Дай Бог, чтобы никакого кровопролития не произошло», – отметил он.

Федоров подчеркнул, что вмешательство Кремля в это противостояние сейчас крайне необходимо. «Если Кремль этого не сделает, это однозначно может прейти в другую фазу, что крайне болезненно аукнется для всех, не только Закавказья», – сказал он.

Эксперт пояснил, что если обстановка на границе Ингушетии и Чечни обострится, это может стать детонатором и для других подобных территориальных споров. «Мы помним, что есть еще и тлеющий осетино-ингушский конфликт – еще одна болевая точка. В данном случае, любой передел границ будет неразумным», – уверен он.

По словам Федорова, решать проблему нужно в «ручном управлении». «Ни для кого не секрет, что Кадыров является креатурой, близким к президенту РФ Владимиру Путину, возвышенным на Кавказе руководителем. В данном случае, мне кажется, необходимо ручное управление и разговор как с Кадыровым, так и с руководством Ингушетии», – считает он.

В результате переговоров, как полагает Федоров, наилучшим исходом стало бы восстановление прежней ситуации на границе. «Чтобы две конфликтные стороны смогли вернуться к нулевому варианту, чтобы не было в дальнейшем проблем», – сказал он.

При этом Федоров обратил внимание, что обострение приграничного чечено-ингушского конфликта сильно ударили по позициям глав Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

«Чем больше становится людей на митинге, тем слабее его позиции. Мне кажется надо ставить вопрос о том, чтобы переходить к прямым выборам в Ингушетии», – заключил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», вечером 26 сентября Евкуров и Кадыров заключили соглашение об установлении административных границ между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Согласно документу, Ингушетии передана часть Надтеречного района Чечни – горная и лесистая местность. Ингушетия передает Чечне территорию на границе с Сунженским районом.

4 октября у здания парламента Ингушетии в Магасе началась массовая акция протеста против данного решения. В центр города были стянуты подразделения правоохранительных органов. Главный въезд в столицу республики в районе Аланских ворот перекрыт, подъезд через Экажево ограничен. Чтобы утихомирить митингующих силовики даже открывали стрельбу. 5 октября протестующие начали сбор подписей за отставку правительства. После непрекращающихся акций протеста власти Ингушетии согласовали недельный митинг, который должен продлиться с 8 по 15 октября.

Митингующие также требуют отставки Евкурова.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за происходящим в республике.

Вечером 8 октября также стало известно, что в Ингушетию прибыла группа руководителей администрации президента РФ, чтобы разобраться в ситуации и снизить накал противостояния. В частности, начальник управления по внутренней политике Андрей Ярин провел встречу с ингушской делегацией, по итогам которой заверил, что вся изложенная информация в ближайшее время будет передана Путину.

Стоит отметить, что на сайте РИА «Новый День» проводится голосование: читателям предлагается высказать своем мнение по поводу конфликта и ответить на вопрос: «Кто виноват в новом конфликте Ингушетии и Чечни?» Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Мария Вяткина

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