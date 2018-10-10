Премиальные российские машины хотят выпускать в Татарстане

Площадкой для производства российских автомобилей представительского класса Aurus может стать особая экономическая зона Алабуга в Татарстане. Как передает корреспондент РИА «Новый День», наработанные при реализации проекта технологии планируется применять в других сегментах автопрома.

Как заявил в ходе правительственного часа в Госдуме глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, реализовать индустриальную модель проекта необходимо с минимальными затратами, и решение о площадке будет принято до конца года. Министр пригласил депутатов «съездить, посмотреть на мощности и потенциал, которые созданы за 4,5 года реализации этого проекта».

Мантуров напомнил, что в успех проекта мало кто верил, «крутили у виска, особенно иностранцы», которые считали, что за такой короткий срок реализовать проект нереально. «Но мы собрали около 3 тысяч инженеров, они были напитаны этим проектом, драйвом, и мы видим результат», – сказал министр.

Он также отметил, что заявки на автомобиль уже поступают. «Мы должны завершить процедуры сертификации, это не только седан, но и минивен, и внедорожник. Вся линейка должна быть завершена к 2020 году, – сообщил он. – Мы в свое время определялись, кто в этой кооперации будет участвовать – это компания Sollers. Возможно, эти мощности будут использоваться в Алабуге в Татарстане, мы должны к концу года принять решение. Нужно с минимальными затратами организовать модель этого проекта».

Министр подчеркнул, что «премиальный сегмент – не главное, за счет технологий, которые наработали, мы будем трансформировать эти результаты в другие сегменты автопрома».

Ранее Мантуров сообщал, что под брендом Aurus в свободной продаже появятся автомобили семейства «Кортеж», которые представляют собой машины класса «люкс» для первых лиц государства. Линейка включает в себя лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Ориентировочная цена будет начинаться от десяти миллионов рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.10.18

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