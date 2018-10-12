Передел «мусорного рынка»: появится управляющая госкомпания

Российское правительство приступает к завершающему этапу передела «мусорного рынка» и готовит почву для полной централизации в этой сфере. Судя по всему, кабинет министров посчитал многомиллиардные траты на новые проекты по обработке мусора и формированию территориальных схем недостаточными и анонсировал создание единой управляющей компании.

Предположительно, компания будет распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и покупать активы в мусоропереработке, пишет РБК.

По данным источника, близкого к минприроды РФ, новая организация разработает единую схему размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), в которой будут учтены мощности полигонов, места хранения, маршруты транспортировки и планы по созданию новых объектов (обработка, утилизация, хранение отходов).

При этом отмечается, что госкомпания будет координировать территориальные схемы обращения с отходами и взаимодействовать с частными региональными операторами.

Кроме этого, предполагается, что организация займется разработкой стимулирующих мер в мусорной отрасли и будет отвечать за реализацию госпрограмм и предложений по формированию госполитики в сфере обращения с отходами.

В связи с этим госкомпании будут переданы функции главного распорядителя бюджетных средств от экологического сбора, который с 2020 года может быть заменен на экологический налог для жителей страны.

Как отметил владелец компании-оператора переработки мусора «Хартия» Игорь Чайка (сын генпрокурора РФ Юрия Чайки), это очень «важное и современное» решение. «Сейчас на федеральном уровне нет единого интегратора, который взял бы на себя функцию комплексного модерирования всех процессов в столь сложной и актуальной на текущем этапе развития теме обращения отходов», – сказал он.

Как считает Чайка, новая структура может взять на себя взаимодействие с профильными ведомствами, стандартизацию процессов, правовых инициатив и выработку мер финансовой поддержки участников рынка.

Как сообщал РИА «Новый День», проблема мусора в России обсуждается не первый год и особенно обострилась прошлым летом в Подмосковье. Апогей протеста жителей против мусорной политики властей наступил после ЧП в Волоколомске в марте 2018 года, когда в результате выброса свалочного газа на свалке в больницу попало несколько десятков детей. После мощной волны митингов, которая прокатилась по всей области, в рамках которых жители региона требовали отставки губернатора Андрея Воробьева, тема мусорных свалок затихла и практически исчезла из медиапротстранства.

Примечательно, что это произошло практически сразу после того, как была анонсирована так называемая территориальная карта Московской области, предполагается строительство «мусороперерабатывающих установок» с мусоросжигательными комплексами. Тогда многомиллиардный подряд получила структура госпорпорации «Ростех». Самым крупным оператором стала его «дочка» – небезызвестная «РТ-Инвест», которая на тот момент на 25,01% принадлежала «Ростеху», а на 74,99% – гендиректору компании Андрею Шипелову. Эта компания прославилась введением системы «Платон», которая вызывала массовые протесты водителей и владельцев большегрузных машин.

Вторым крупнейшим оператором стала компания «Хартия» Игоря Чайки. Это предприятие уже занимается вывозом мусора в двух округах Москвы – Северо-Восточном и Восточном. Сумма контракта в Ногинском кластере, где сейчас не утихают протесты против строительства мусоросжигательного завода, составила 34,9 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.10.18

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