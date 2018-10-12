Без ведома Москвы: Евкуров рассказал, как поделил землю с Кадыровым

Соглашение между Чечней и Ингушетией о новых административных границах, вызвавшее массовый протест в Магасе, готовилось без участия федерального центра после переговоров глав республик Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил руководитель Ингушетии.

«Мы сели, посмотрели и договорились: «Давайте сделаем все это без третьей стороны, то есть постараемся разобраться сами», – сказал Евкуров. Отвечая на уточняющий вопрос, он пояснил, что имеет в виду «федеральный центр».

По его словам, на скорости подписания соглашения также могла сказаться качественная подготовка документа, проведенная председателями комиссий Чечни и Игнушетии, обсуждавших границу между республиками – «они подготовили все так хорошо, что у нас не было никаких сомнений», сказал он. Кроме того, добавил Евкуров, за основу соглашения были взяты договоренности 1990-х годов.

Глава Ингушетии также уточнил, что поводом для подписания соглашения стали события на границе республик и недовольство жителей его республики, которые обнаружили в пограничном с Чечней районе дорожный бульдозер, принадлежащий «Чеченавтодору».

«Дорога, которая в Аршты шла по территории Ингушетии, она находилась на балансе «Чеченавтодора». Когда чеченская техника начала эту дорогу делать, почему-то все решили, что чеченцы пришли на территорию Ингушетии», – отметил Евкуров.

По его словам, эта ситуация не уникальна: дорога, которая идет из Ингушетии в станицу Ассиновскую в Чечне, находится на балансе «Ингушавтодора». «Вот такие коллизии, которые находятся на уровне ведомств дорожных», – сказал руководитель Ингушетии.

«Это чисто случайный момент, который произошел, и на фоне этого мы и начали переговоры. Отсюда все и пошло», – отметил также Евкуров.

Он подчеркнул, что, тем не менее, подписание соглашения не было демонстративным. «Это не показуха, это раз. Во-вторых, это стихийно произошло – ни я, ни Рамзан об этом даже не мыслили», – отметил он.

Отвечая на вопрос о том, почему жители республики не знали о подготовке документа, Евкуров сказал, что в курсе были некоторые чиновники и общественные деятели, а подготовка к подписанию документа интенсивно шла в течение месяца перед встречей с Кадыровым.

«Я только по этому закону раз пять встречался с депутатами парламента, с органами местного самоуправления. Люди об этом знали, доводилось в части касающейся. Здесь не было такой необходимости – доводить до всего населения», – заявил глава Ингушетии.

По его словам, была и «еще одна особенность». «Я как глава республики, пока мы с Рамзаном Кадыровым не утвердили карты, не мог [эти документы] показывать. Почему? Потому что вдруг у нас были бы какие-то изменения. Мы могли показать только утвержденные документы, которые утверждены и подписаны. Вот таким образом», – сказал он.

Соглашение о границах было подписано Евкуровым и Кадыровым 26 сентября, после чего его ратифицировали парламенты обеих республик. Это стало поводом для массовых акций протеста в Магасе, участники которых потребовали пересмотреть соглашение и ухода главы Ингушетии в отставку. Власти республики согласовали протест перед парламентом вплоть до 15 октября.

Магас, служба информации РИА «Новый День»

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