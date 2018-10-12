Россия и Белоруссия станут «ближе» и дешевле: названы сроки отмены роуминга между странами

Роуминг при телефонной связи между Россией и Белоруссией будет отменен в течение полутора лет. Об этом заявила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что профильные ведомства разработали дорожную карту в августе этого года. «В ближайшее время, в течение одного-полутора лет эта дорожная карта будет выполнена», – сказала Матвиенко, слова которой цитирует РИА «Новости».

Глава верхней палаты российского парламента также выразила уверенность, что тема отмены роуминга будет решена.

Ранее сообщалось, что 10 августа на совместном заседании министерства связи и информатизации Белоруссии и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России был рассмотрен план действий по отмене роуминга между странами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.10.18

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