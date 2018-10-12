Общественная плата РФ призвала «притормозить» строительство мусоросжигательных заводов

Секретарь Общественной палаты РФ, бывший ведущий программы Первого канала «Воскресное Время» Валерий Фадеев заявил о необходимости «притормозить» размещение мусоросжигательных заводов в Московской области. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, он обратил внимание, что «мусорная» проблема перешла в политическую плоскость и решать ее нужно аккуратно.

«Сейчас у нас атмосфера недоверия ко всему: к мусоросжигательным заводам, полигонам и дело зашло очень далеко», – констатировал он.

Фадеев пояснил, что власти потеряли доверие народа и сейчас это «гигантская проблема». «И теперь уже, политическая – хозяйственная проблема стала политический. Она такая, что даже я, никакого отношения не имеющий к мусоросжигательным заводам, не вышел к возмущенным гражданам, потому что мне бы они тоже не поверили. И я не знаю людей в стране, которых можно было бы выставить, и им бы поверили», – заявил секретарь Общественной палаты.

Он выразил уверенность, что такую ситуацию нужно «разгребать», при этом подчеркнул, что властям, в данном случае – подмосковным, необходимо прислушаться к местным жителям. «Если есть жесткое отношение к каким бы то ни было решениям, надо, конечно, притормозить их (МСЗ) разрешение. Другой вопрос только, куда девать московский мусор…» – сказал он.

Вице-спикер Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева со своей стороны также подчеркнула необходимость учитывать мнения и пожелания граждан в «мусорном вопросе» и наладить диалог с обществом. Она обратила внимание, что ни одна территориальная схема, по которой в регионах должны размещаться полигоны и заводы, публичное обсуждение не проходили. «Они были приняты 2,5 года назад. Мы настаиваем принципиально, что дальше все терсхемы будут приходить слушания», – заверила она.

Как сообщал РИА «Новый День», всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода – в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах. Один из них вблизи деревни Свистягино в Воскресенском районе начал уже возводиться. Общий объем инвестиций в стройку «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») составит около 30 млрд рублей, а подрядчиком выступила компания «Трест Гидромонтаж», принадлежащая «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга.

20 сентября в подмосковном селе Кудиново прошли публичные слушания по проекту оценки воздействия на окружающую среду мусоросжигательного завода, который может появиться вблизи деревни Тимохово (40 км от МКАД). Местные жители сообщили, что организаторы слушателей не допустили большую часть местного населения на мероприятие. По словам очевидцев, дело едва не дошло до рукоприкладства, и «более чем на 80% набили зал подсадными лицами».

Напомним, проблема мусора сотрясает Подмосковье уже более года. Апогеем протеста стало ЧП в Волоколомске в марте 2018 года, когда в результате выброса свалочного газа на свалке в больницу попало несколько десятков детей. После мощной волны митингов, которая прокатилась по всей области, в рамках которых жители региона требовали отставки губернатора Андрея Воробьева, тема мусорных свалок затихла и практически исчезла из медиапротстранства.

Примечательно, что это произошло практически сразу после того, как была анонсирована так называемая территориальная карта Московской области, предполагается строительство «мусороперерабатывающих установок» с мусоросжигательными комплексами. Тогда многомиллиардный подряд получила структура госпорпорации «Ростех». Самым крупным оператором стала его «дочка» – небезызвестная «РТ-Инвест», которая на тот момент на 25,01% принадлежала «Ростеху», а на 74,99% – гендиректору компании Андрею Шипелову. Эта компания занимается реализацией не менее скандального проекта «Платон» по сбору средств с автовладельцев грузового транспорта.

Москва, Мария Вяткина

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