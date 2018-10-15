Экс-глава Серпуховского района решил судиться с СИЗО «Лефортово»

Лефортовский суд Москвы рассмотрит иск бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к администрации следственного изолятора из-за отказа допустить к нему нотариуса, который должен был завизировать его заявление об участии в выборах.

Как сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, судебное заседание назначено к рассмотрению по существу на 18 октября в 16:00, передает «Интерфакс».

В иске Шестун просит признать незаконным отказ руководства колонии допустить к нему нотариуса, который должен был заверить документ, необходимый для открытия избирательного счета и подачи бумаг в избирком. В частности, как считает истец, действия изолятора не только нарушили его конституционные права, но и «лишили его права избираться и быть избранным».

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в середине июня. Позднее следствие уточнило квалификацию действий экс-чиновника. В настоящее время он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Шестун категорически отвергает все обвинения и называет свое дело заказным. Еще в апреле он записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», и вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил Шестун менее чем за три недели до ареста.

В конце сентября стало известно, что адвокаты бывшего главы Серпуховского района подали жалобу в Европейский суд по права человека. Как поясняла адвокат Шестуна Каринна Москаленко, в жалобе отмечается, что Шестун нуждается в специализированном лечении и уходе, которые невозможно получить в тюремных больницах, так как за три месяца, проведенные в СИЗО, здоровье арестованного ухудшилось. При этом она отметила, что поскольку, данная жалоба «экстренная» и связана с состоянием здоровья, ЕСПЧ рассмотрит ее в ближайшее время.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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