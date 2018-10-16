«Идите вы… в суд»: федеральная власть отказалась поддержать участников протестного митинга в Ингушетии

Делегаты от участников протеста в Ингушетии встретились с полпредом в Северо-Кавказском округе Александром Матовниковым. О результатах сегодняшних переговоров в Пятигорске они сообщили на митинге в Магасе, который проводится с 4 октября против Соглашения об установлении границы с Чечней.

Несколько участников акции протеста в соцсетях вели прямые видеовключения с места событий. Как сообщили участники встречи, вернувшиеся в Магас, «искать справедливости там [у полпреда президента в СКФО] не приходится». «Они старались говорить о чем угодно, только не о соглашении и его тексте, – сообщил один из делегатов. – Они предвзяты, и говорили тем же текстом, что ранее [Рамзан] Кадыров и [Юнус-Бек] Евкуров. Мы приняли решение покинуть переговоры, так как не видели в них никакого практического смысла».

По словам делегатов, Матовников подтвердил, что при подготовке Соглашения были допущены нарушения, однако документ уже принят, ратифицирован парламентами двух республик, и речи о его отмене не идет. Делегатам, по их словам, полпред посоветовал добиваться справедливости в юридической плоскости и оспаривать документ о границе в судах.

«Были разговоры, что за нами кто-то стоит, какие то службы нас ведут, и они пускают какие-то фейки в Интернете, – отметила одна из делегатов. – Не надо вешать на нас ярлыки! За нами стоит только ингушский народ, и больше никто. Я допускаю, что сегодня в федеральном центре не допускают, что есть люди, которые просто любят свой народ, которые готовы бороться за права своего народа, и при этом ничего за это не хотеть. Все те, кто стоит здесь – это люди, которые любят свой народ, свою республику и хотят ее территориальной целостности».

Делегаты сообщили участникам митинга, что по итогам переговоров, которые, по сути, оказались безрезультатными, оргкомитет митинга устроит совещание и будет решать, каким образом следует поступать дальше.

Митинг начался 4 октября и тогда же был объявлен бессрочным. Его участники запустили в соцсетях хэштеги #ДОКОНЦА и #ДАКАНЦА – участники акции протеста пишут, что не готовы смиряться с Соглашением о границе, которое, по их словам, отдает Чечне часть территории Ингушетии. Документ был подписан 26 сентября главами двух республик, а полпред Матовников поприветствовал это соглашение.

При его ратификации в парламенте Ингушетии вспыхнул скандал: часть депутатов объявила, что итоги подсчета голосов были сфальсифицированы, поскольку на самом деле они голосовали против этого документа.

Примечательно, что Конституционный суд Ингушетии назвал ратификацию в местном парламенте незаконной, указав, что вопросы такого уровня решаются на референдуме.

Магас, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.10.18

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