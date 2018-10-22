«Вы их там шишками кормите?» Россияне все чаще жалуются на больницы, врачей и страховщиков

Россияне все чаще жалуются на врачей и страховые медицинские компании. По мнению пациентов, качество медобслуживания оставляет желать лучшего, а за положенные по закону бесплатные услуги все равно приходится платить. В стационарах же российских больниц умудряются кормить пациентов на 43 рубля в день. Хуже всего ситуация в закрытых городах.

О работе медиков и страховщиков, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня шла речь на заседании за круглым столом в Совете Федерации с участием представителей крупных страховых компаний, медицинских организаций, минздрава РФ и депутатов Госдумы.

Как отметил председатель Общественного Совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Ян Власов, за последний год количество жалоб пациентов на качество медицинских услуг увеличилось на 50%, на систему работы обязательного медстрахования (ОМС) – на 11%. При этом только 8% пациентов при нарушении их прав на качественную медицину обращаются в ФОМС. «Куда угодно пишут – президенту, на Луну. Страховые компании для наших пациентов пока невидимы», – сообщил Власов.

«Вот как пациент платит за бесплатную медицинскую помощь: 72% в целом приобретают за свой счет лекарства, лежа в стационарах, 27% платят за прием врача-специалиста неофициально, 31% сами оплачивают проведение диагностических исследований в стационаре», – подчеркнул председатель Общественного совета.

В то же время он обратил внимание, что 100% главврачей жалуются, что страховые медицинские компании не покрывают тарифами реальную стоимость медуслуг.

При этом общественник сообщил, что в Горно-Алтайске установлена норма для питания в стационаре в 43 рубля на человека в день. «Я спросил, чем вы их там кормите на такую сумму, шишками, что ли? А они ответили, что у них есть положение Минздрава, что необязательно надо в рацион вносить мясо, рыбу и картофель», – отметил он.

Власов также уточнил, что у пациентов складывается ощущение – за уплаченные ими налоги они получают подделанный бухучет и рост административного аппарата больниц и поликлиник, при этом закупленное оборудование простаивает, а сама сфера здравоохранения превращается в черную дыру. «По мнению пациента, отношения медучреждений со страховщиками такие – вы нам штрафы, мы вам приписки», – констатировал он. При этом «в личных кабинетах [в электронной системе] пациенты видят очень много нового – они, оказывается, каждый день обследуются, и кто-то за это платит!» – сообщил общественник.

Власов также добавил, что медицина в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) ядерной отрасли, по мнению пациентов, после 2014 года пришла в ужасающее состояние. «Три млрд задолженности лечебных учреждений ЗАТО. В зиму их собираются отключать от тепла», – сообщил он, отметив, что там уже закрываются роддома и реанимации.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.10.18

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