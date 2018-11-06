«Живого президента хотели расстрелять!» Жириновский сравнил Октябрьскую революцию с переворотом в Киеве

Сегодня на пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь вступил в дискуссию с представителями фракции КПРФ о значении Октябрьской революции 1917 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный либерал-демократ страны выразил возмущение по поводу слов о великих достижениях Октября и Советского союза, сравнив события 101-летней давности с киевским переворотом 2013-14 годов.

Первоначально с заявлением на парламентской «десятиминутке» выступила член фракции КПРФ в Госдуме Вера Ганзя, которая призвала обратить внимание на проблемы системы образования, предложила направить Росгвардию на охрану школ и поздравила коллег с предстоящей 101-й годовщиной Октябрьской революции.

«Росгвардия чем занимается? Оберегает покой олигархов от гнева народа, – заявила она. – Почему бы ей не начать работать в школах, чтобы там навести порядок, и оградить наших детей от неадекватных личностей. Обеспечивать безопасность в образовательных учреждениях, после тех страшных случаев, которые сотрясают общество, защищать детей должны профессионалы, а не бабушки на вахте», – заявила Ганзя.

Говоря о проблемах в системе образования, депутат отметила, что «сегодня мы не имеем никакой идеологии и дефицит нравственности», поскольку упор сделан на индивидуализм и денежные отношения. «Сегодня мы должны вырастить конкурентоспособную личность – а с кем конкурировать? Мы взращиваем индивидуализм, а не тех, кто приносит пользу государству и обществу, – подчеркнула она. – Вспомните подвиги комсомольцев, великие комсомольские стройки. А что мы имеем сейчас? Хорошо, если молодой человек сделает что-то для школы и получит за это копейку. Какие копейки? Нужно делать для школы, понимать, что это святое для тебя, твоя родная школа».

В заключение Вера Ганзя напомнила о великих достижениях страны, сделанных во времена СССР, и поздравила коллег «с великим днем, который фантастику сделал былью». В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что «революция – это все же насильственное свержение власти, это не демократический путь». «Надо идти к светлому будущему через демократический выбор граждан», – отметил он.

Пассаж коммунистов вызвал предсказуемую ответную реакцию главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского, который выразил возмущение по поводу поздравлений и попросил добавить ему время для выступления «в связи с годовщиной революции».

«Очень много было сделано в советский период», – согласился он и подчеркнул, что «нельзя поздравлять с днем государственного переворота». Он назвал революцию «незаконным захватом власти, как в Киеве».

«Живого президента хотели расстрелять, мы с трудом его вытащили на нашу территорию», – заявил Жириновский. При этом лидер российских либерал-демократов сообщил, что его дедушка умер от тифа, который был прямым следствием гражданской войны, а семью его бабушки, которая поверила в НЭП, расстреляли. «И теперь давайте поздравим с годовщиной этого», – сказал Жириновский.

По его мнению, что с советской властью покончила сама КПСС, которая после этого «сама создала новые партии, сверху, деньги дали». «Давайте не поддерживать насилие, оно никогда ничем хорошим не заканчивалось, – призвал Жириновский. – И сейчас уехали из страны все самые лучшие, самые умные. Я один остался здесь с вами и стараюсь вам помочь. Поэтому никаких поздравлений с Октябрьской революцией».

Кроме того, лидер ЛДПР призвал объединить думские комитеты по делам СНГ и по международным делам, посоветовав коллег обратить внимание на страны Азии, не зацикливаясь на дальнем зарубежье. «Они хотят изучать русский язык, открывать русские школы, просят русских учителей к ним направить, – отметил Жириновский. – В то время, как в Киеве закрывают школы. Просят, чтоб артисты наши приехали – Киев закрывает возможности нашим артистам, а там ждут. А артисты не едут».

Депутат напомнил, что Таджикистан фактически закрывает российскую границу от нелегалов из Афганистана. «Каждый день погибает 2-3 таджикских пограничника, они останавливают банды, которые пытаются прорваться в Таджикистан».

Жириновский также напомнил, что Таджикистан граничит с российскими территориями, поэтому в итоге «мы получим вторую Сирию». «Мы все правильно сделали с Сирией, но там сохраняется американская коалиция. Они мечтают, чтобы моджахеды ворвались в Среднюю Азию», – заявил депутат.

Завершил свое выступление Жириновский напоминанием о том, что российский парламент до сих пор не имеет своего здания, хотя во всех странах мира законодательный орган власти имеет собственные «самые красивые здания». Спикер Госдумы успокоил Жириновского, сообщив, что вопрос о ремонте здания нижней палаты парламента решается.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.11.18

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