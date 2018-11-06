В Госдуме заговорили о пошлинах на новогодние елки

В России будут введены пошлины на «прописку» детских аттракционов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие изменения предполагается внести в Налоговый кодекс РФ, дополнив его статьей о размерах госпошлины за госрегистрацию аттракциона.

Как прозвучало на заседании думского комитета по бюджету и налогам, сегодня в России по приблизительным подсчетам действует около 50 тысяч различных аттракционов, при этом лишь около 15 тысяч из них зарегистрировано. Пошлина за регистрацию установлена далеко не во всех регионах, и размер ее варьируется. Теперь же федеральные власти хотят установить единые цены за эти услуги.

На заседании выяснилось, что не все депутаты изучают документацию по рассматриваемым законопроектам. «А кто будет размер пошлины устанавливать», – спросил депутат-«единоросс» Геннадий Кулик. «В микрофон, пожалуйста, – попросил председатель комитета Андрей Макаров. – Это будет устанавливать федеральный закон. То есть, в том числе, и вы». «Каким образом?» – не понял депутат. «Вы это в законе прописываете. Проголосуете «за» – будет это, не проголосуете – не будет», – ответил Макаров. «А размер-то кто будет устанавливать?» – продолжал спрашивать Кулик. «В финансово-экономическом обосновании очень подробно все расписано», – терпеливо объяснил Макаров и даже продемонстрировал документ, который имеется не только у депутатов, но опубликован в открытом доступе на сайте Госдумы.

После этого депутаты поинтересовались, насколько могут увеличиться цены на билеты на аттракционы после введения пошлин. «Мы же понимаем, что это развлечения для детей», – уточнила коммунистка Вера Ганзя. Макаров выразил уверенность, что цена билета на карусели и «колеса обозрения» повысится «даже не на рубли, а на доли копеек», поскольку «срок службы аттракциона – годы», а самый большой размер пошлины составляет всего 13 тысяч рублей. Глава комитета также подчеркнул, что пошлина вводится не для наполнения бюджета, а всего лишь окупает понесенные на оформление регистрации трудозатраты.

«А вот елки новогодние мы устанавливаем, кстати, сложнейшее техническое сооружение...» – уточнил депутат от КПРФ Валентин Шурчанов. «Нет-нет, это не аттракцион», – поспешил заверить Макаров. «А почему? Она же крутится», – пошутил Шурчанов. «Если ваша фракция внесет предложение облагать пошлинами новогодние елки, если они крутятся, мы безусловно это предложение рассмотрим, – поддержал шутку Макаров. – Я бы предложил зафиксировать предложение Валентина Сергеевича как предложение фракции рассмотреть эту возможность во втором чтении. Но все остальные члены комитета Валентина Сергеевича не поддержали, особенно против была фракция ЛДПР». Шутку вносить в качестве поправки к законопроекту депутаты не стали.

В итоге законопроект о пошлинах комитет поддержал, рекомендовав к представлению в Совет Государственной думы. Изменения должны вступить в силу синхронно с ФЗ-245, который заработает в январе 2019 года.

Согласно пояснительной записке к проекту, максимальный размер пошлины за госрегистрацию или ее возобновление для аттракциона с высокой степенью биомеханического риска составит 13 тысяч рублей. Для средней степени риска предполагается 7 тысяч рублей, для низкой – 3,5 тысячи. За временную регистрацию по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона придется выложить от 1,3 до 2,4 тысячи рублей. Временная регистрация может выдаваться на срок до года.

Выдача дубликата «прописки» обойдется в 600 рублей, такая же пошлина предполагается за выписку из реестра свидетельств, а государственный регистрационный знак на аттракцион взамен утраченного или испорченного будет стоить 1,5 тысячи рублей. Деньги пойдут в региональные бюджеты.

Из финансово-экономического обоснования размеров госпошлин следует, что авторы закона ориентировались на то, сколько времени займет процесс регистрации у специалистов госорганов. Так, госрегистрация аттракциона с высокой группой риска отнимет почти 28 человеко-часов, из которых на прием документов отводится 0,50, на осмотр аттракциона 4,5, еще 2 часа должно уйти на дорогу до места и обратно, а на рассмотрение документов – 20 человеко-часов.

«Размер денежных средств на оплату труда определен исходя из среднего значения по субъектам Российской Федерации и составляет 334,05 руб./час, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Размер затрат на содержание государственных инженеров-инспекторов уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации определен, исходя из среднего значения по субъектам Российской Федерации и составляет: 91,34 руб./час».

Таким образом в размер госпошлины за аттракцион с высокой степенью риска входит оплата 27,99 часа рабочего времени одного человека, оплата такого же количества часов работы инженера-инспектора, цена регистрационного знака – 900 рублей, и стоимость самого бланка свидетельства о регистрации – 75 рублей. Полученную сумму – 12 881,67 рубля авторы закона округлили до 13 тысяч.

Москва, Татьяна Дорофеева

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