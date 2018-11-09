Российским авиакомпаниям дадут «лишний» миллиард: деньги пойдут на региональные перевозки

В России в 2019 году будет увеличена сеть региональных авиаперевозок, на развитие которой предусмотрены бюджетные субсидии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в проекте бюджета на следующий год появилась сумма на миллиард рублей больше, чем просили авиакомпании.

Как прозвучало сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, в проекте главного финансового документа страны на формирование региональной маршрутной сети правительство РФ планирует направить 4,5 млрд рублей.

«Проверка в Росавиации показала, что [есть] заявки авиакомпаний на 3,5 млрд рублей на 2019 год, а в бюджете сейчас предлагается 4,5 млрд рублей, – сообщил представитель Счетной палаты Вадим Дубинкин. – То есть мы констатируем на 1 млрд завышение заявки Росавиации на формирование региональной маршрутной сети».

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко пояснила, что в рамках реализации национальных проектов в РФ предполагается расширение количества региональных авиамаршрутов – именно поэтому в бюджете предусмотрено увеличение ассигнований. «То есть, поставлена задача расширить возможность перелетов между регионами, – пояснил глава думского комитета Андрей Макаров. – И мы здесь неоднократно говорили о том, что необходимо выделять на это дополнительные средства. Я так понимаю, что это увеличение идет в рамках поручений президента и того, что мы здесь обсуждали».

«Мы не против. Но нет заявок», – возразил представитель Сечтной палаты.

«Компании подали заявки, исходя из тех возможностей, которые есть, – объяснил Макаров. – А мы сегодня строим дополнительные аэропорты, чтобы расширить [сеть региональных перевозок]. Для того, чтобы начать эту работу, правительство предлагает выделить дополнительно один миллиард рублей. Понятно, что компании не подавали заявки, поскольку они ориентировались на те возможности, которые у них были в текущем и прошлом году. Но поверьте, как только появится дополнительный миллиард, появятся и желающие эти средства получить».

«Надо еще смотреть, чтобы получили те, кто реально будет этой работой заниматься. Но это уже задача для Счетной палаты», – отметил также Макаров.

Представитель правительства со своей стороны подчеркнула, что «лимиты будут поставлены после принятия поправок» в бюджет во втором чтении.

Поправки в проект бюджета РФ на 2019 и плановый период 2020 и 2021 года сегодня думский комитет по бюджету обсуждает в преддверии рассмотрения законопроекта о бюджете в Госдуме во втором чтении. Правительство внесло 462 поправки, более 200 изменений предложили депутаты.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.11.18

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