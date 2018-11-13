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Вторник, 13 ноября 2018, 12:51 мск

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Подмосковные электрички массово выбились из графика

Сегодня в Подмосковье произошел транспортный коллапс: на двух направлениях Московской железной дороги движение пригородных поездов выбилось из графика. Как сообщила пресс-служба магистрали, электрички опаздывают на Ярославском и Казанском направлениях.

В пресс-службе МЖД заверили, что принимаются все необходимые меры, чтобы вернуть движение в график.

«Диспетчерский аппарат Московской железной дороги принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Ярославского направления, задержанных в результате незапланированной остановки одной из электричек на станции Мытищи. В настоящее время с увеличенным интервалом следуют несколько поездов. Обращаем внимание пассажиров на возможные точечные корректировки в расписании электричек», – говорится в сообщении МЖД.

Задержка на Курском направлении, как уточнила пресс-служба магистрали, произошла по техническим причинам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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