Подмосковные электрички массово выбились из графика

Сегодня в Подмосковье произошел транспортный коллапс: на двух направлениях Московской железной дороги движение пригородных поездов выбилось из графика. Как сообщила пресс-служба магистрали, электрички опаздывают на Ярославском и Казанском направлениях.

В пресс-службе МЖД заверили, что принимаются все необходимые меры, чтобы вернуть движение в график.

«Диспетчерский аппарат Московской железной дороги принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Ярославского направления, задержанных в результате незапланированной остановки одной из электричек на станции Мытищи. В настоящее время с увеличенным интервалом следуют несколько поездов. Обращаем внимание пассажиров на возможные точечные корректировки в расписании электричек», – говорится в сообщении МЖД.

Задержка на Курском направлении, как уточнила пресс-служба магистрали, произошла по техническим причинам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.18

Завернули на погранконтроле: Навального не выпустили из России. / Журналистка из Швеции заявила о слабости российских мужчин. / Названы сроки открытия в Европе лоббистского представительства Крыма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»